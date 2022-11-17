Войска рф будут разбиты, если начнут атаку против стран Балтии - канадский командующий

18:15 17 ноября Киев, Украина

Канадский офицер, командующий боевой группой НАТО в Латвии Ван Эйк, заявил, что российские силы будут разбиты, если посмеют атаковать канадские войска и их союзников, дислоцированных в балтийской стране на западной границе россии.

В лагере Адажи в Латвии более 1 200 солдат из 10 стран блока тренируются в как единая боевая группа. Подполковник Ван Эйк убежден, что его войска лучше подготовлены и более опытны, чем потенциальный противник. Изначально он говорил о российской армии как об одной из самых внушительных и хорошо оснащенных в мире, однако на фоне военных неудач россии в Украине его мнение изменилось.

«Первоначально было впечатление, что россияне будут быстрее, но они не справились с заявленными задачами. Так что темпы этой операции, если она состоится, будут зависеть от того, какие силы россияне на самом деле бросят на нас», — считает ван Эйк.

Он отметил, что НАТО располагает точной информацией о российских войсках по ту сторону латвийской границы, находящейся всего в 200 километрах от лагеря Адажи. Военным альянса известна степень боеготовности российских вооруженных сил и даже их распорядок дня.

Война в Украине, считает подполковник, снизила уровень угрозы для Латвии.

«Количество ресурсов, которые русские сейчас вложили в Украину и теряют там, быстро уменьшает их способность что-то сделать на этом театре», — сказал он.

Латвийская армия пришла к тому же выводу, учитывая ослабление российских военных баз в близлежащих регионах, например, в Псковской области.



Однако было бы опрометчивым совсем не брать во внимание военных по ту сторону границы, считает ван Эйк. По его словам, любые будущие действия армии россии зависят от президента владимира путина, и угроза балтийским странам остается реальной.