Войска Израиля разрушают тоннели ХАМАС в Секторе Газа: более 100 тоннелей уничтожены

Инженерные войска Армии обороны Израиля активно проводят обширную операцию по ликвидации подземных тоннелей, принадлежащих организации ХАМАС в районах Сектора Газа. В рамках этой операции более 100 тоннелей уже уничтожены.
Информацию о продвижении операции распространили издание The Times of Israel и новостной сайт Walla.
Согласно информации, военные используют различные виды роботов и взрывных устройств для уничтожения тоннелей, а также для обезвреживания минных ловушек, установленных боевиками из ХАМАС. Эта операция также включает в себя поражение боевиков, скрывающихся в тоннелях.
Старший офицер Южного командования, выступая в интервью, подчеркнул, что после того, как израильские вооруженные силы получили контроль над соответствующими территориями, началась активная инженерная операция. Он подчеркнул, что входы в тоннели будут уцелены, а сами тоннели станут зоной смерти для террористов ХАМАСа, что делает невозможным их побег.
По данным, в рамках этой операции уже уничтожено около 100 тоннелей, не считая тех, которые были ликвидированы в ходе авиационных атак.
Бывший заместитель начальника штаба Вооруженных сил Израиля, Яир Голан, который присоединился к армии и принимает участие в боевых действиях против боевиков, подчеркнул, что военнослужащие Израиля ни при каких обстоятельствах не будут входить в тоннели ХАМАСа. Вместо этого они будут сосредотачивать усилия на поиске входов и их уничтожении, чтобы делать тоннели смертельной ловушкой для боевиков. Он подчеркнул, что у Вооруженных сил Израиля есть необходимые средства и знания для эффективной борьбы с этой угрозой.
Яир Голан также поддержал идею сделки, при которой заложники освобождаются в обмен на безопасный проход лидеров ХАМАСа в другие страны, но подчеркнул, что реализация такой сделки зависит от множества факторов и является сложным вопросом.
Информацию о продвижении операции распространили издание The Times of Israel и новостной сайт Walla.
Согласно информации, военные используют различные виды роботов и взрывных устройств для уничтожения тоннелей, а также для обезвреживания минных ловушек, установленных боевиками из ХАМАС. Эта операция также включает в себя поражение боевиков, скрывающихся в тоннелях.
Старший офицер Южного командования, выступая в интервью, подчеркнул, что после того, как израильские вооруженные силы получили контроль над соответствующими территориями, началась активная инженерная операция. Он подчеркнул, что входы в тоннели будут уцелены, а сами тоннели станут зоной смерти для террористов ХАМАСа, что делает невозможным их побег.
По данным, в рамках этой операции уже уничтожено около 100 тоннелей, не считая тех, которые были ликвидированы в ходе авиационных атак.
Бывший заместитель начальника штаба Вооруженных сил Израиля, Яир Голан, который присоединился к армии и принимает участие в боевых действиях против боевиков, подчеркнул, что военнослужащие Израиля ни при каких обстоятельствах не будут входить в тоннели ХАМАСа. Вместо этого они будут сосредотачивать усилия на поиске входов и их уничтожении, чтобы делать тоннели смертельной ловушкой для боевиков. Он подчеркнул, что у Вооруженных сил Израиля есть необходимые средства и знания для эффективной борьбы с этой угрозой.
Яир Голан также поддержал идею сделки, при которой заложники освобождаются в обмен на безопасный проход лидеров ХАМАСа в другие страны, но подчеркнул, что реализация такой сделки зависит от множества факторов и является сложным вопросом.
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