Вчера, 14 августа, войска Израиля нанесли авиаудары по объектам иранских военных недалеко от базы рф в Тартусе на сирийском побережье Средиземного моря.
Об этом, ссылаясь на источники в региональной разведке и сирийских военных пишет Reuters.
Ранее сообщалось о трех убитых и трех раненых сирийцах в результате двух одновременных израильских атак к югу от Тартуса и еще одной атаки на столицу.
Как пишет агентство, "двое перебежчиков из Сирии, знакомых с регионом" сообщают, что удары по северо-восточным окраинам Дамаска нанесены по аванпостам ливанской проиранской группировки Хизбалла.
Сирийский офицер рассказал Reuters, что была атакована иранская база у деревни Абу-Афса к югу от портового города - рядом с расположенной поблизости станцией ПВО и РЛС.
Агентство отмечает, что российские военные в Сирии "регулярно закрывают глаза" на израильские авиаудары по, как считается, спонсируемым Ираном развертываниям и поставкам оружия.
Напомним, в ночь на воскресенье, 14 августа, недалеко от Стены Плача в Старом городе Иерусалима были обстреляны автобус, два автомобиля и пешеходы.В общей сложности ранены не менее восьми человек. Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы. Известно, что четверо раненых- туристы из США, члены одной семьи.
Ранее сообщалось о трех убитых и трех раненых сирийцах в результате двух одновременных израильских атак к югу от Тартуса и еще одной атаки на столицу.
Как пишет агентство, "двое перебежчиков из Сирии, знакомых с регионом" сообщают, что удары по северо-восточным окраинам Дамаска нанесены по аванпостам ливанской проиранской группировки Хизбалла.
Сирийский офицер рассказал Reuters, что была атакована иранская база у деревни Абу-Афса к югу от портового города - рядом с расположенной поблизости станцией ПВО и РЛС.
Агентство отмечает, что российские военные в Сирии "регулярно закрывают глаза" на израильские авиаудары по, как считается, спонсируемым Ираном развертываниям и поставкам оружия.
Напомним, в ночь на воскресенье, 14 августа, недалеко от Стены Плача в Старом городе Иерусалима были обстреляны автобус, два автомобиля и пешеходы.В общей сложности ранены не менее восьми человек. Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы. Известно, что четверо раненых- туристы из США, члены одной семьи.
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