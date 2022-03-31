Война в Украине: следственный комитет РФ "искал" и не нашел признаков преступления в действиях путина

15:43 31 марта Киев, Украина

Россиянин Михаил Подивилов направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой «расследовать преступные действия Владимира Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной».





31 марта он получил ответ от ведомства и опубликовал его в своем телеграм-канале и на сайте издания TJ.

«Установлено, что обращение не содержит фактов и (или) достаточных данных, указывающих на признаки какого-либо противоправного деяния», — говорится в документе за подписью старшего следователя О.Ю. Лукояновой.

Судя по профилю Подивилова на сайте, он также направлял обращения в Генпрокуратуру РФ с требованием завести уголовное дело на Путина, а также в администрацию президента, требуя «прекратить братоубийственную войну с Украиной».



Также Михаил Подивилов попал в поле внимания СМИ, когда вышел с одиночным пикетом к метро «Лубянка» в Москве, держа в руках кредитную карту «Мир».

Полицейские тогда не нашли оснований для его задержания.