Война в Украине: следственный комитет РФ "искал" и не нашел признаков преступления в действиях путина

Россиянин Михаил Подивилов направил обращение в Следственный комитет РФ с просьбой «расследовать преступные действия Владимира Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной».
31 марта он получил ответ от ведомства и опубликовал его в своем телеграм-канале и на сайте издания TJ.
Судя по профилю Подивилова на сайте, он также направлял обращения в Генпрокуратуру РФ с требованием завести уголовное дело на Путина, а также в администрацию президента, требуя «прекратить братоубийственную войну с Украиной».
Также Михаил Подивилов попал в поле внимания СМИ, когда вышел с одиночным пикетом к метро «Лубянка» в Москве, держа в руках кредитную карту «Мир».
Полицейские тогда не нашли оснований для его задержания.
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