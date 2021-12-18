«Война в Украине»: швейцарский блогер снял фильм об агрессии РФ против Украины

08:33 16 Март Киев, Украина

Фильм «Война в Украине» швейцарского блогера Le Grand JD рассказывает о военной агрессии Российской Федерации на Донбассе

Только за два дня количество просмотров видео , размещенного в YouTube, приближается к 500 тыс.

«Это единственная война, которая сейчас активно ведется на Европейском континенте», - напомнил европейцам швейцарец.

Он отметил, что одна из задач фильма - рассказать об этой войне, чтобы о ней не забывали.

Лента начинается рассказом о европейской Украине и европейских устремлениях украинцев, особенно молодежи, событиях на Майдане 2014 года.



Далее в фильме речь идет о продолжающейся военной оккупации Крыма Россией и непризнании в Европе и в мире попытки аннексии украинского полуострова.



На фоне развязанной Россией войны на Донбассе автор напоминает о сбивании из российского оружия пассажирского самолета рейса MH17, а также применении Москвой против Украины всех средств гибридной войны: политических, экономических, информационных.



В фильме Le Grand JD рассказывает о российско-украинской войне непосредственно с переднего края обороны ВСУ на востоке, главными героями ленты являются украинские защитники.