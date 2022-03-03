Война в Карабахе: Азербайджан обстрелял ракетами собор Казанчецоц

19:20 08 Октябрь Киев, Украина

В городе Шуши был частично разрушен собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, вследствие ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Что говорить с теми, кто бомбит церкви”, — написал он, прикрепив фотографии, свидетельствующие о разрушениях в соборе. На фото видно, что ракета упала прямо на купол собора, пробив его. Внутри Казанчецоц также сильно поврежден.

Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц является одним из духовных центров не только для жителей непризнанной Нагорнo-Карабахской республики, но и для всех армян. Архитектурный комплекс, состоящий из церкви и колокольни, был построен в середине 19 века.

Последствия обстрела собора Казанчецоц:

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.





