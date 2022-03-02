Война в Карабахе: требования Азербайджана практически невыполнимы

14:56 07 Октябрь Киев, Украина

На сессии Европарламента, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что требования Азербайджана о предоставлении графика вывода войск Армении из Нагорного Карабаха практически невыполнимы.

“Ситуация в регионе ухудшается. В телефонном разговоре министр иностранных дел Азербайджана озвучил мне свои требования к Армении для прекращения конфликта в Карабахе. Речь идет о предоставлении графика вывода из региона армянских военных, что едва ли выполнимо”, — сказал Боррель.

Боррель также предупредил об опасности втягивания в конфликт иностранных игроков и заявил, что в регионе распространяется много фейковой информации, направленной на консолидацию населения участников конфликта и на привлечение иностранной поддержки. Он призвал с большой осторожностью относиться к информации из зоны конфликта, особенно в условиях приостановки работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Боррель напрямую не упомянул в своей речи информацию о переброске Турцией в регион исламистов из Сирии, которую ранее уже подтвердил даже ряд стран ЕС, в частности Франция.



Боррель вновь подчеркнул позицию ЕС о немедленном прекращении боевых действий и о возобновлении усилий по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.



В ходе дискуссии на сессии Европарламента многие европейские депутаты высказывали мнение, что конфликт в Карабахе стал результатом “попыток президента Турции частично возродить Османскую империю, распространяя влияние Турции на сопредельные регионы, будь то Сирия, Ливия, Восточное Средиземноморье или Закавказье”.



