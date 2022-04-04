Война в Карабахе окончена. В Азербайджане начались народные гуляния

В то время, когда улицы Еревана переполнены протестующими против подписания заявления о прекращении военных действий на территории Нагорного Карабаха, на улицах Баку начались народные гуляния.
По данным агентства, тысячи людей собрались на улицах, несмотря на введенный из-за коронавируса комендантский час. Полиция гражданам не мешает. Ночью 10 ноября главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Одновременно с этим в СМИ появился текст из 9 пунктов подписанного сторонами соглашения.
Первый пункт соглашения устанавливает полное прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи (по мск) 10 ноября. Азербайджан и Армения останавливаются на занимаемых позициях.
Второй и шестой пункты провозглашают, что Кельбаджарский район, Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджана, а также Лачинский район возвращаются Азербайджану до 15 ноября, 20 ноября и до 1 декабря 2020 году соответственно. Армения оставляет за собой только Лачинский коридор шириной 5 километров, который будет обеспечивать связь с Нагорным Карабахом. Также отмечается, что этот коридор "не будет затрагивать город Шушу".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная фаза конфликта в Нагорном Карабахе завершена.
"Военная фаза заканчивается, и мы переходим к политическому урегулированию. Это максимально выгодный для нас вариант. Это фактически военная капитуляция Армении", - сказал Алиев в ночь на вторник в ходе обращения к азербайджанскому народу. По его словам, Азербайджан достиг всех целей в ходе военной фазы конфликта.
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