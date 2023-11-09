Война с ХАМАС стоит Израилю 600 миллионов долларов в неделю

18:33 09 ноября Киев, Украина





Об этом говорится в докладе Центробанка Израиля, передает The Times of Israel.



В отчете оцениваются еженедельные расходы за 21 день конфликта. Снижение предложения рабочей силы объясняется массовой мобилизацией солдат запаса, эвакуацией жителей южных и северных районов, а также закрытием системы образования, что усложняет работу родителей.



Как отмечается, расчет затрат включает: В результате конфликта с боевиками группировки ХАМАС в Израиле фиксируют отсутствие многих работников на рабочих местах, что стоит экономике страны примерно 2,3 миллиарда шекелей (600 миллионов долларов) в неделю.Об этом говорится в докладе Центробанка Израиля, передает The Times of Israel.В отчете оцениваются еженедельные расходы за 21 день конфликта. Снижение предложения рабочей силы объясняется массовой мобилизацией солдат запаса, эвакуацией жителей южных и северных районов, а также закрытием системы образования, что усложняет работу родителей.Как отмечается, расчет затрат включает:

1,25 миллиарда шекелей из-за полного закрытия учебных заведений;

590 миллионов шекелей из-за отсутствия на работе 144 тысяч эвакуированных жителей из пострадавших от войны районов;

около 500 миллионов шекелей из-за мобилизации около 360 тысяч военнослужащих запаса.

В Центральном банке Израиля подчеркнули, что частичное открытие системы образования в последние дни может снизить издержки.