Война с ХАМАС стоит Израилю 600 миллионов долларов в неделю

В результате конфликта с боевиками группировки ХАМАС в Израиле фиксируют отсутствие многих работников на рабочих местах, что стоит экономике страны примерно 2,3 миллиарда шекелей (600 миллионов долларов) в неделю.
Об этом говорится в докладе Центробанка Израиля, передает The Times of Israel.
В отчете оцениваются еженедельные расходы за 21 день конфликта. Снижение предложения рабочей силы объясняется массовой мобилизацией солдат запаса, эвакуацией жителей южных и северных районов, а также закрытием системы образования, что усложняет работу родителей.
Как отмечается, расчет затрат включает:
Об этом говорится в докладе Центробанка Израиля, передает The Times of Israel.
В отчете оцениваются еженедельные расходы за 21 день конфликта. Снижение предложения рабочей силы объясняется массовой мобилизацией солдат запаса, эвакуацией жителей южных и северных районов, а также закрытием системы образования, что усложняет работу родителей.
Как отмечается, расчет затрат включает:
- 1,25 миллиарда шекелей из-за полного закрытия учебных заведений;
- 590 миллионов шекелей из-за отсутствия на работе 144 тысяч эвакуированных жителей из пострадавших от войны районов;
- около 500 миллионов шекелей из-за мобилизации около 360 тысяч военнослужащих запаса.
В Центральном банке Израиля подчеркнули, что частичное открытие системы образования в последние дни может снизить издержки.
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