Война россии в Украине "превратила в пепел" европейский порядок безопасности - Штайнмайер

За развязывание крупнейшей войны в Европе и разрушение европейского порядка безопасности лично ответственен глава кремлевского режима владимир путин.
Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей программной речи во дворце Бельвю в пятницу, 28 октября.
По его словам, жестокая агрессивная война россии в Украине "превратила в пепел" европейский порядок безопасности.
Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей программной речи во дворце Бельвю в пятницу, 28 октября.
По его словам, жестокая агрессивная война россии в Украине "превратила в пепел" европейский порядок безопасности.
По его словам, 24 февраля стало эпохальным сдвигом. Он считает, что война россии разрушила мечту Горбачева об "общем европейском доме".
Германия поддерживает Украину и будет поддерживать столько, сколько потребуется, добавил он.
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