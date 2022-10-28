Война россии в Украине "превратила в пепел" европейский порядок безопасности - Штайнмайер

19:26 28 октября Киев, Украина





Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер



По его словам, жестокая агрессивная война россии в Украине "превратила в пепел" европейский порядок безопасности. За развязывание крупнейшей войны в Европе и разрушение европейского порядка безопасности лично ответственен глава кремлевского режима владимир путин.Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей программной речи во дворце Бельвю в пятницу, 28 октября.По его словам, жестокая агрессивная война россии в Украине "превратила в пепел" европейский порядок безопасности.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, осуществил захват земель, поставил под сомнение границы. Российская атака - это нападение на все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн", - считает глава Германии.



По его словам, 24 февраля стало эпохальным сдвигом. Он считает, что война россии разрушила мечту Горбачева об "общем европейском доме".

"Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, также отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает: "Какое отношение эта война имеет к нам, немцам, имеет к войне?", не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем преобладать в Европе с таким отношением - это неправильно!" - отметил Штайнмайер.

Германия поддерживает Украину и будет поддерживать столько, сколько потребуется, добавил он.