Война рф против Украины повлекла за собой бум среди производителей оружия в США

07:54 21 августа Киев, Украина

Война россии против Украины повлекла за собой бум для американских оборонных компаний, которые значительными темпами расширяют производство и заводские мощности.



Об этом пишет The Washington Post.



В статье отмечается, что из 44,5 млрд долларов, выделенных США на производство вооружений для Украины и пополнение американских запасов, Пентагон на сегодняшний день освоил 18,2 млрд, или 40,8% от общей суммы, заключив соответствующие контракты.



Соединенные Штаты также инвестируют в расширение производства боеприпасов, беспилотников, зенитных ракет и других видов вооружений, сосредоточившись преимущественно на артиллерийских снарядах калибром 155-мм.



С начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году Пентагон заключил контракты на производство таких снарядов на сумму 2,26 млрд долларов, что позволило нарастить производство с 14 тысяч единиц в месяц по состоянию на февраль 2022 года до около 20 тысяч в месяц сегодня. В скором времени производство должно достигнуть 28 тысяч в месяц, а к осени 2025 года планируется производить миллион снарядов в год.



В то же время резкое увеличение производства снарядов подтолкнуло США к поиску новых поставщиков тротила. Польша была основным американским источником этого взрывчатого вещества, но Пентагон работает со своими союзниками и партнерами по увеличению поставок, в том числе из Японии.



В свою очередь эксперты говорят, что Соединенные Штаты, инвестируя в расширение производства боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, ракет ПВО и другого оружия, необходимого Украине, также должны гарантировать, что они смогут поддерживать расширенные мощности по мере развития требований.