Война на Донбассе: гражданин Чехии заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

19:30 21 декабря Киев, Украина

45-летний гражданин Чехии активно участвовавший в вооруженных формированиях «ДНР», заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.

Соответствующее решение вынес областной суд Усти-над-Лабем Чехии, 21 декабря.

Приговор был вынесен заочно, его осудили по статье о террористических актах. По информации чешских следователей, мужчина бежал из страны и находится на временно оккупированной территории Донбасса. Если его поймают и доставят в Чехию, он сможет потребовать нового слушания.



По данным чешских правоохранителей, осужденный присоединился к террористической организации ДНР в конце мая 2014 года, за свою активную деятельность он был даже удостоен награды так называемой «ДНР» за отвагу и участие в боях сначала в качестве командира боевой машины, а затем в качестве командира вооруженной группы танкового полка «армии ДНР».