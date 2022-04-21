Война на Донбассе: Германия обратилась к Украине и России

07:59 23 июля Киев, Украина

Официальный представитель МИД Германии, по случаю первой годовщины соглашения о режиме прекращения огня, призвал Российскую Федерацию и Украину полностью выполнить договоренности по итогам "нормандского саммита".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ
 
В нем говорится о том, что несмотря на режим прекращения огня, на Донбассе идут активные боевые действия и растут потери.

В МИД Германии подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.
"Призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года. Так удастся добиться заметных улучшений для жителей востока Украины", – говорится в заявлении.
От России требуют больше конструктива касательно решения конфликта – говорится об открытии КПВВ, разминировании территории и отводе тяжелого вооружения.

При этом Украину призывают перенести так называемую формулу Штайнмайера в свое национальное законодательство.

Также в заявлении отметили, что представители ОБСЕ должны получить полный доступ ко всей территории Донбасса. В Берлине добавили, что Германия и Франция продолжат работу долгосрочным урегулированием конфликта.

Как известно, Формула Штайнмайера предполагает, что сначала на Донбассе проходят выборы, а потом Киеву передается контроль над границей.