Война на Донбассе: Германия обратилась к Украине и России

Официальный представитель МИД Германии, по случаю первой годовщины соглашения о режиме прекращения огня, призвал Российскую Федерацию и Украину полностью выполнить договоренности по итогам "нормандского саммита".
Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ.
В нем говорится о том, что несмотря на режим прекращения огня, на Донбассе идут активные боевые действия и растут потери.
В МИД Германии подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.
В МИД Германии подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.
От России требуют больше конструктива касательно решения конфликта – говорится об открытии КПВВ, разминировании территории и отводе тяжелого вооружения.
При этом Украину призывают перенести так называемую формулу Штайнмайера в свое национальное законодательство.
Также в заявлении отметили, что представители ОБСЕ должны получить полный доступ ко всей территории Донбасса. В Берлине добавили, что Германия и Франция продолжат работу долгосрочным урегулированием конфликта.
Как известно, Формула Штайнмайера предполагает, что сначала на Донбассе проходят выборы, а потом Киеву передается контроль над границей.
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