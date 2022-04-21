Война на Донбассе: Германия обратилась к Украине и России

07:59 23 июля Киев, Украина

Официальный представитель МИД Германии, по случаю первой годовщины соглашения о режиме прекращения огня, призвал Российскую Федерацию и Украину полностью выполнить договоренности по итогам "нормандского саммита".





Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД ФРГ

В нем говорится о том, что несмотря на режим прекращения огня, на Донбассе идут активные боевые действия и растут потери.



В МИД Германии подчеркнули, что в конце 2019 года были согласованы дополнительные меры по укреплению режима тишины. Киев и Москву призвали выполнять свои обязательства.

"Призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года. Так удастся добиться заметных улучшений для жителей востока Украины", – говорится в заявлении.

От России требуют больше конструктива касательно решения конфликта – говорится об открытии КПВВ, разминировании территории и отводе тяжелого вооружения.