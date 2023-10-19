Война между ХАМАС и Израилем: США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по прекращению огня

11:42 19 октября Киев, Украина

Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, призвавшую к "гуманитарным паузам" в войне между ХАМАС и Израилем для оказания помощи жителям Сектора Газы.

Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций.

"В то время как 12 из 15 членов Совета поддержали текст, предложенный Бразилией, один (США) проголосовал против, а два (Великобритания и россия) - воздержались", - говорится в сообщении.

Постоянная представительница Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в зале Совета заседаний объяснила вето тем, что "в этой резолюции не упоминается право Израиля на самооборону".

"Израиль имеет неотъемлемое право на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН. Право было подтверждено Советом в предыдущих резолюциях по террористическим атакам, и эта резолюция должна была сделать то же", — сказала американская дипломатка.

Томас-Гринфилд добавила, что "хотя США и не могут поддержать резолюцию, но будут продолжать сотрудничать со всеми членами Совета по кризису, равно как будут продолжать подчеркивать необходимость защиты гражданских лиц, включая представителей СМИ, гуманитарных работников и официальных лиц ООН".



Голосование "против" любого из пяти постоянных членов Совета приостанавливает действие любого мероприятия, вынесенного на его рассмотрение. Постоянными членами Совета являются США, Великобритания, Франция, Китай и россия.