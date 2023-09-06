Воевал против Украины: чешский снайпер получил 21 год тюрьмы

17:55 01 сентября Киев, Украина

Суд Праги приговорил чешского снайпера Алоиза Полака, воевавшего на территории Украины в рядах сепаратистов, к 21 году тюрьмы за убийство минимум четырех человек.

Об этом сообщило агентство ČTK .



Как пишет агентство, суд рассматривал дело уже в третий раз и снова признал мужчину виновным в терроризме и участии в террористической группировке. Однако на предыдущих процессах не фигурировали убийства людей и материалы дела, в основном, базировались на постах самого Полака в Facebook.



Только сейчас обвинение было подкреплено заключением военной экспертизы.



Установлено, что в декабре 2016 года Полак выехал на территорию, контролируемую военными формированиями так называемой "ДНР", и активно участвовал в военных действиях против ВСУ.



С апреля прошлого года мужчина неактивен в соцсетях. Это натолкнуло адвоката на "обоснованное подозрение", что его клиента уже нет в живых. Однако судья сослался на заявление эксперта, располагавшего информацией, что в начале лета подсудимый продолжал воевать.



Если приговор будет признан окончательным, а сам Полак вернется в Чехию в будущем, у него будет возможность требовать нового рассмотрения своего дела. В таких случаях первоначальный приговор автоматически упраздняется, и суд назначает новое рассмотрение.