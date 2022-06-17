Военный вертолет рф дважды нарушил воздушное пространство Финляндии

В мае российский вертолет Mi-17 дважды был замечен в воздушном пространстве Финляндии. Он проник на финскую территорию на несколько сотен метров.
Об этом сообщает Yle.
Согласно отчету Пограничной охраны вертолет ненадолго вошел в воздушное пространство Финляндии утром 4.5.2022 во время патрулирования границы. Первый инцидент произошел в Северной Карелии в Китеи, второй – в Раутярви в Южной Карелии.
Впервые вертолет проник на финскую сторону на глубину 700 метров, второй – на 500 метров.
Об этом сообщает Yle.
Согласно отчету Пограничной охраны вертолет ненадолго вошел в воздушное пространство Финляндии утром 4.5.2022 во время патрулирования границы. Первый инцидент произошел в Северной Карелии в Китеи, второй – в Раутярви в Южной Карелии.
Впервые вертолет проник на финскую сторону на глубину 700 метров, второй – на 500 метров.
Выяснить личность пилота, руководившего вертолетом, не удалось.
Рассмотрение дела продлится между пограничными службами Финляндии и россии.
Сначала весной Минобороны сообщило, что российский вертолет проник на финскую сторону на глубину вплоть до четырех километров. В ходе проверки оказалось, что нарушение было менее серьезным, чем предполагалось изначально.
Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Дании заявило, что российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды Дании.
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