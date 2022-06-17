Военный вертолет рф дважды нарушил воздушное пространство Финляндии

16:44 17 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Yle.



Согласно отчету Пограничной охраны вертолет ненадолго вошел в воздушное пространство Финляндии утром 4.5.2022 во время патрулирования границы. Первый инцидент произошел в Северной Карелии в Китеи, второй – в Раутярви в Южной Карелии.



Впервые вертолет проник на финскую сторону на глубину 700 метров, второй – на 500 метров. В мае российский вертолет Mi-17 дважды был замечен в воздушном пространстве Финляндии. Он проник на финскую территорию на несколько сотен метров.Об этом сообщает Yle.Согласно отчету Пограничной охраны вертолет ненадолго вошел в воздушное пространство Финляндии утром 4.5.2022 во время патрулирования границы. Первый инцидент произошел в Северной Карелии в Китеи, второй – в Раутярви в Южной Карелии.Впервые вертолет проник на финскую сторону на глубину 700 метров, второй – на 500 метров.

"Оба случая были кратковременными и вертолет по собственной инициативе вернулся на российскую сторону", – сообщает Пограничная охрана.



Выяснить личность пилота, руководившего вертолетом, не удалось.



Рассмотрение дела продлится между пограничными службами Финляндии и россии.



Сначала весной Минобороны сообщило, что российский вертолет проник на финскую сторону на глубину вплоть до четырех километров. В ходе проверки оказалось, что нарушение было менее серьезным, чем предполагалось изначально.



Напомним, в пятницу Министерство иностранных дел Дании заявило, что российский военный корабль дважды нарушил территориальные воды Дании.