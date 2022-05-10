Военный потенциал Китая представляет серьезную угрозу США

11:50 09 декабря Киев, Украина

Наращивание военного потенциала Китая движется семимильными шагами, поэтому для защиты от амбиций КНДР, США должны развивать свою собственную экономическую и военную мощь.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли на мероприятии Wall Street Journal в среду, 9 декабря.



Как считает Милли, уже к 2035 году военный потенциал Китая сравняется с американским.



"Они идут по пути, чтобы попытаться добиться этого. Безусловно, это - серьезный вызов безопасности Соединенных Штатов в настоящее время и в ближайшие годы", - сказал военный, добавив, что для защиты от амбиций Китая США должны развивать свою собственную экономическую и военную мощь.



Милли предупредил: "Мы не хотим, чтобы конкуренция между великими державами переросла в войну между ними. Это было бы катастрофой".



Наконец, американский военный подчеркнул, что армия США должна быть готова к наступательным и оборонительным действиям в космосе и киберпространстве, особенно против Китая и России, которые активно развивают военный потенциал в этих областях.