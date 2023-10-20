Военный корабль США в Красном море перехватил три ракеты, выпущенные из Йемена

10:06 20 октября Киев, Украина

Военный корабль ВМС США в четверг уничтожил три ракеты и несколько беспилотников, выпущенных из Йемена и направлявшихся на север, вероятно, в направлении Израиля.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.



По его словам, американский эсминец USS Carney в северной части Красного моря перехватил три ударных крылатых ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены хуситами в Йемене. По его словам, их сбили над водой.

"Мы не можем точно сказать, на что были нацелены эти ракеты и беспилотники, но они были запущены из Йемена, направляясь к северу вдоль Красного моря, потенциально к целям в Израиле", - сказал Райдер на брифинге в Пентагоне.

Американский чиновник сказал, что в Пентагоне не верят, что ракеты были нацелены на корабль.



Райдер сказал, что ракеты были сбиты, потому что они "составляли потенциальную угрозу" на основе траектории своего полета, добавив, что США готовы сделать все необходимое, чтобы защитить своих партнеров и свои интересы в этом важном регионе. По его словам, США все еще оценивают, какова была цель выпущенных ракет.



По его словам, никто из американских военных или гражданских на земле не пострадал.