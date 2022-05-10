Военный бюджет США предполагает помощь Украине в размере 250 миллионов долларов

Вето Дональда Трампа теперь не сможет повлиять на основные поправки проекта оборонного бюджета США на 2021 год.
Об этом сообщает The New York Times.
Законопроект, предусматривающий выделение 741 млрд долларов на нужды Пентагона и программы в сфере обороны и безопасности по линии Миненергетики, поддержали 335 членов Палаты представителей, тогда как еще 78 высказались против.
Отметим, что он также содержит положения об усилении санкций против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". В то же время законопроект предусматривает выделение 250 миллионов долларов в поддержку Вооруженных сил Украины.
Заблокировать законопроект неоднократно угрожал Дональд Трамп. За несколько часов до голосования он опубликовал на своей странице в Twitter сообщение, в котором выразил надежду на поддержку своей позиции республиканцами. Он также предупредил, что может воспользоваться правом вето.
Трамп, в частности, выступает за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях от 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.
"Обязательно нужно предусмотреть прекращение действия статьи 230 (в целях нацбезопасности), сохранение наших национальных памятников, а также разрешение 5G и сокращение войск в других странах".
Впрочем, во время голосования во вторник, Палата представителей набрала необходимое количество голосов для того, чтобы преодолеть возможное вето президента.
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