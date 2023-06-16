Военный блок ОДКБ не дает безопасности, а создает проблемы, - признали в Армении

Все попытки Кремля удержать под своим влиянием страны бывшего состава СНГ неумолимо идут к поражению. Даже созданная как определенный аналог НАТО, военно-политическая международная организация ОДКБ не в силах объединить бывшие дружеские страны. На сегодня в состав этой организации входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, россия и Таджикистан. Но часть этих стран уже задумываются о выходе из нее.
Как заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, нахождение страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которую фактически возглавляет россия, создает "определенные проблемы" для армянского государства. В этой связи Еревану важно сотрудничать с западными партнерами в вопросах безопасности. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.
Он отметил, что с 2020 года "трудно найти хоть какой-нибудь пример" содействия Армении со стороны ОДКБ.
Он напомнил, что на Армению "нападали трижды".
По словам секретаря Совбеза Армении, есть оплата за российское оружие за задержки с его поставками.
Как уже писали, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News заявил, что его страна не является союзником россии в войне с Украиной.
Напомним, 25 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности стран.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии