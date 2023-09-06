Военные в Габоне объявили о госперевороте и захвате власти

13:33 30 августа Киев, Украина

Военные в Габоне сегодня 30 августа объявили о госперевороте и отмене результатов президентских выборов, на которых в третий раз подряд победил действующий глава государства Али Бонго.



Об этом сообщают Reuters и The Guardian .



Отмечается, что группа высокопоставленных габонских военных офицеров выступила на национальном телевидении, заявив, что недавним выборам "не хватило доверия".



Военные сообщили, что результаты выборов были отменены, все границы закрыты до последующего сообщения, а государственные учреждения распущены.

"От имени габонского народа... Мы решили защитить мир, прекратив нынешний режим", — заявили офицеры.

Корреспондент Reuters также сообщил о звуках выстрелов в столице Габона Либревили.



Президентские выборы в Габоне прошли накануне 29 августа. Было заявлено, что действующий президент страны Али Бонго переизбран на третий

срок. Бонго – сын бывшего президента Омара Бонго.

В первый раз Али Бонго выиграл президентские выборы в 2009 году. До этого семь сроков подряд, с 1967 по 2009 год, президентский пост занимал его отец. В 2003 году в Габоне была изменена конституция, и изменения позволяли избираться президентом неограниченное количество раз.



Как отмечают СМИ, нехватка международных наблюдателей, приостановка некоторых иностранных трансляций и решение властей отключить интернет-услуги и ввести ночной комендантский час по всей стране после обеспокоенности прозрачностью избирательного процесса 2023 года.



В случае успеха, переворот станет восьмым в государствах центральной и западной Африки с 2020 года.