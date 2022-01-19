Военные учения Славянского братства пройдут в Беларуси

13:01 08 Сентябрь Киев, Украина

В сентябре в Беларуси состоятся антитеррористические тактические учения Славянское братство-2020, в которых примут участие сербские и российские военные, сообщает Минобороны Беларуси во вторник, 8 сентября.

Учения пройдут с 10 по 15 сентября.

"На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения Славянское братство проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В прошлом году маневры проходили в Сербии.

После начала политического кризиса в Беларуси, в стране начали массово проводить военные учения.

В частности, накануне Минобороны Беларуси привело в полную боевую готовность три военные базы.