Военные США провели авиаудары на востоке Сирии в ответ на атаки на американские базы

Рано утром в пятницу, американские военные провели авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые имеют связи с иранским Корпусом стражей исламской революции.
Это было сделано на серию ракетных и беспилотных атак, направленных против американских баз и персонала в регионе, начавшихся на прошлой неделе, как сообщает Пентагон.
Министр обороны, Ллойд Остин, отметил, что "высокоточные удары, совершенные в рамках самообороны, были ответом на недавние атаки на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны группировок боевиков, поддерживаемых Ираном, начиная с 17 октября".
Он подчеркнул, что президент Джо Байден дал указ провести узконаправленные удары, "чтобы показать, что Соединенные Штаты решительно реагируют на такие нападения и готовы защищать свой персонал и свои интересы". Глава Пентагона добавил, что эта операция рассматривается отдельно от войны Израиля против ХАМАС.
Ллойд Остин подчеркнул, что США не стремятся к расширению конфликта, однако, в случае продолжения действий иранских агентов и их союзников, Соединенные Штаты не колеблятся в применении дополнительных мер для защиты своих военных сил.
Это было сделано на серию ракетных и беспилотных атак, направленных против американских баз и персонала в регионе, начавшихся на прошлой неделе, как сообщает Пентагон.
Министр обороны, Ллойд Остин, отметил, что "высокоточные удары, совершенные в рамках самообороны, были ответом на недавние атаки на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны группировок боевиков, поддерживаемых Ираном, начиная с 17 октября".
Он подчеркнул, что президент Джо Байден дал указ провести узконаправленные удары, "чтобы показать, что Соединенные Штаты решительно реагируют на такие нападения и готовы защищать свой персонал и свои интересы". Глава Пентагона добавил, что эта операция рассматривается отдельно от войны Израиля против ХАМАС.
Ллойд Остин подчеркнул, что США не стремятся к расширению конфликта, однако, в случае продолжения действий иранских агентов и их союзников, Соединенные Штаты не колеблятся в применении дополнительных мер для защиты своих военных сил.
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