15:02 11 октября Киев, Украина

По данным британской разведки, в декабре 2022 года российские психологи обнаружили около 100 000 военнослужащих, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в соцсети Х (бывший Твиттер).

"Сейчас это число почти наверняка выше, поскольку российские военные не в состоянии обеспечить достаточную ротацию и восстановление сил с поля боя. На эту проблему обращали внимание многие командиры, включая бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, который был отстранен от командование в июле 2023 года", - добавили в разведке.

Есть дополнительные признаки того, что врачи в россии отправляют на фронт военнослужащих, непригодных для участия в боевых действиях.