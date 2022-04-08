Военные рф причастны к массовым казням в Мали - HRW

Российские военные в Мали причастны к массовым казням мирных жителей. Об этом сообщает Human Rights Watch (HRW) со ссылкой на 27 источников, включая свидетелей из Муры, торговцев, общественных деятелей, дипломатов и аналитиков по вопросам безопасности.
По информации правозащитников, в конце марта 2022 года малийская армия и связанные с ней иностранные солдаты казнили около 300 человек. Некоторые из убитых подозревались в принадлежности в исламистским боевикам.
Несколько неназванных источников Human Rights Watch идентифицировали иностранных солдат как россиян. Как утверждает организация, российские силовики казнили небольшими группами несколько сотен человек, задержанных 27 марта в Муре во время вооруженного конфликта.
С января 2022 года жители Муры сообщали правозащитникам о присутствии в районе «десятков белых мужчин, не говорящих по-французски». Собеседники Human Rights Watch сочли мужчин россиянами, так как в декабре 2021 года переходное правительство Мали объявило, что «российские инструкторы» находятся в стране в рамках двустороннего соглашения.
По данным организации, «подавляющее большинство» убитых были мужчинами из этнической группы скотоводов Фулани. Выжившие утверждали, что мужчин убили малийский военные и «белые солдаты». Правозащитники назвали произошедшее «худшим зверством» за последние годы в Мали.
Ранее министерство обороны Мали отчиталось, что к концу марта армия уничтожила более 200 террористов и арестовала еще 51 человека.
По информации правозащитников, в конце марта 2022 года малийская армия и связанные с ней иностранные солдаты казнили около 300 человек. Некоторые из убитых подозревались в принадлежности в исламистским боевикам.
Несколько неназванных источников Human Rights Watch идентифицировали иностранных солдат как россиян. Как утверждает организация, российские силовики казнили небольшими группами несколько сотен человек, задержанных 27 марта в Муре во время вооруженного конфликта.
С января 2022 года жители Муры сообщали правозащитникам о присутствии в районе «десятков белых мужчин, не говорящих по-французски». Собеседники Human Rights Watch сочли мужчин россиянами, так как в декабре 2021 года переходное правительство Мали объявило, что «российские инструкторы» находятся в стране в рамках двустороннего соглашения.
По данным организации, «подавляющее большинство» убитых были мужчинами из этнической группы скотоводов Фулани. Выжившие утверждали, что мужчин убили малийский военные и «белые солдаты». Правозащитники назвали произошедшее «худшим зверством» за последние годы в Мали.
Ранее министерство обороны Мали отчиталось, что к концу марта армия уничтожила более 200 террористов и арестовала еще 51 человека.
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