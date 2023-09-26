Военные Нагорного Карабаха сдали оружие в рамках соглашения о прекращении огня

09:10 26 сентября Киев, Украина





Об этом вчера сообщило Министерство обороны Азербайджана.



Согласно сообщению, на момент 25 сентября было передано в общий распоряжения восемь бронетехнических единиц, 37 орудий полевой артиллерии, ракетных систем залпового огня и минометов, а также более 3200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и переносных зенитных комплексов, а также около 435 000 единиц боеприпасов. В соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, военные Нагорного Карабаха активно сдают свое вооружение и военную технику.Об этом вчера сообщило Министерство обороны Азербайджана.Согласно сообщению, на момент 25 сентября было передано в общий распоряжения восемь бронетехнических единиц, 37 орудий полевой артиллерии, ракетных систем залпового огня и минометов, а также более 3200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и переносных зенитных комплексов, а также около 435 000 единиц боеприпасов.

Согласно информации, артиллерийские орудия, разнообразная военная техника, гранаты и другие боеприпасы были отправлены в пункт сбора, расположенный в Кельбаджарском районе.



Важно отметить, что армянским военнослужащим был предоставлен безопасный выход с территории Нагорного Карабаха по двум коридорам, один из которых проходит через Лачин в Ханкенди (Степанакерт), а другой через Кельбаджар в Басаркечар (Варденис, Армения), где они могут использовать собственные транспортные средства и автобусы.