Военные Азербайджана выполнили все задачи на границе с Арменией

В Азербайджане заявили о выполнении всех задач на границе с Арменией.
Об этом сообщается на сайте азербайджанского президента Ильхама Алиева во вторник, 13 сентября.
Указано, что сегодня он провел оперативное совещание с руководством ВС страны "в связи с провокациями, учиненными Арменией на армяно-азербайджанской границе".
В ходе совещания Алиеву представили соответствующие доклады. Было констатировано, что "все соответствующие поручения и задачи выполнены".
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