Военные Азербайджана выполнили все задачи на границе с Арменией

18:05 13 сентября Киев, Украина

В Азербайджане заявили о выполнении всех задач на границе с Арменией.


Об этом сообщается на сайте азербайджанского президента Ильхама Алиева во вторник, 13 сентября.

Указано, что сегодня он провел оперативное совещание с руководством ВС страны "в связи с провокациями, учиненными Арменией на армяно-азербайджанской границе".

В ходе совещания Алиеву представили соответствующие доклады. Было констатировано, что "все соответствующие поручения и задачи выполнены".
 
"На совещании было отмечено, что вся ответственность за создавшуюся напряженность на границе полностью лежит на политическое руководство Армении. ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль всей границы", – подчеркивается в сообщении.