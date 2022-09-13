Военные Азербайджана выполнили все задачи на границе с Арменией

18:05 13 сентября Киев, Украина

В Азербайджане заявили о выполнении всех задач на границе с Арменией.



Об этом сообщается на сайте азербайджанского президента Ильхама Алиева во вторник, 13 сентября.



Указано, что сегодня он провел оперативное совещание с руководством ВС страны "в связи с провокациями, учиненными Арменией на армяно-азербайджанской границе".



В ходе совещания Алиеву представили соответствующие доклады. Было констатировано, что "все соответствующие поручения и задачи выполнены".