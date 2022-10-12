Военные учения стран-членов ОДКБ в Кыргызстане внезапно отменили

14:02 09 октября Киев, Украина

Кыргызстан решил отменить командно-штабное учение с силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022». Об этом сообщает издание АКИpress со ссылкой на пресс-службу Минобороны страны.

О причинах решения не сообщается.

Учения должны были пройти в Кыргызстане в октябре 2022 года.

Также упоминание об учениях «Нерушимое братство» исчезло и с сайта ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан выступили против участия своих граждан в войне, развязанной рф на территории Украины.

В Казахстане заверили, что ОДКБ не будет участвовать в войне против Украины.