Военное сотрудничество между рф и КНДР незаконно — президент Южной Кореи

08:03 18 сентября Киев, Украина

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что потенциальное военное сотрудничество между Северной Кореей и россией является незаконным.

Об этом Юн Сок Йоль сказал в интервью Associated Press.



По его словам, если информация о договоренностях военно-технического характера между москвой и Пхеньяном по итогам визита лидера КНДР Ким Чен Ына в россию подтвердится, это станет нарушением санкций, введенных против Северной Кореи и принятых Совбезом ООН.

"Военное сотрудничество между Северной Кореей и россией является незаконным и неправильным, поскольку оно противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и другим международным санкциям против КНДР", — сказал президент Южной Кореи.

Он подчеркнул, что мировое сообщество "еще сильнее сплотится" в ответ на сотрудничество рф и КНДР. В то же время, Юн Сок Йоль отметил, что ядерный удар со стороны Пхеньяна станет концом режима в КНДР.