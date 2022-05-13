Военное противостояние Афганистана и Талибана за три дня унесло жизни 27 детей

12:56 10 августа Киев, Украина

В результате военного противостояния движения Талибан и правительства Афганистана , только за последние три дня погибло 27 детей.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные ООН.



"Долго Афганистан был одним из худших мест на Земле для детей, но за последние недели и за последние 72 часа все стало намного хуже", - заявила представительница ЮНИСЕФ Афганистана Саманта Морт.



Отмечается, что дети погибли в трех провинциях – Кандагар, Хост и Пактия. Ранения в этих районах, по данным ЮНИСЕФ, получили 136 детей.



Сейчас многие дети спят на улице, покинув свои дома.



Всего в конфликте за последний месяц погибли более тысячи мирных жителей.