Военная техника на улицах Минска. Видео

20:22 20 Июль Киев, Украина

После протестов оппозиции в Беларуси очевидцы заметили военную технику на улицах Минска , правительство объяснило это плановыми военными учениями.



В соцсетях было опубликовано видео, на котором колонна военной техники движется якобы по улицам Минска. В Минобороны Беларуси сообщают, что это обычные учения.

В Минобороны Беларуси пояснили, что сейчас войска "как раз вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь в Вооруженных силах идет активный период боевой подготовки", а большинство маневров связаны с передвижением боевой техники на полигон или в парк техники воинской части.

"Иногда маршрут пролегает через короткие участки в черте города. Как правило, речь идет о колесной технике. При планировании маршрута подразделения и воинские части учитывают городской трафик и выбирают оптимальное время для движения колонн", - заявили в ведомстве.

Военный обозреватель Александр Алесин полагает, что если в Беларуси начнутся массовые беспорядки, то первым делом подключатся органы КГБ, МВД, чтобы "перехватить отдельных заводил, лидеров процесса" и не дать возглавить протестное движение.