Военная хунта в Мьянме заставляет родителей отрекаться от детей, выступивших против переворота

В последние три месяца ежедневно в среднем шесть или семь семей в Мьянме публикуют сообщения в государственных газетах страны о разрыве связей с сыновьями, дочерьми, племянницами, племянниками и внуками, которые публично выступают против военной хунты, захватившей власть в стране на начале прошлого года.
Об этом сообщает Reuters.
Чуть более года назад сотни тысяч людей в Мьянме, среди которых было немало молодых людей, вышли на улицы, чтобы протестовать против переворота военных. Те отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи, арестовали ее и президента Вин Мьина и объявили чрезвычайное положение.
После насильственного разгона демонстраций армией некоторые протестующие бежали за границу или присоединились к Силам народной обороны – вооруженным группам в отдаленных частях страны, связанным со свергнутым гражданским правительством.
Сообщения об отказе родителей от детей, несогласных с властями военных, начали массово появляться в местной печати в ноябре прошлого года. В настоящее время журналисты насчитали не менее 570 таких объявлений. Их публикация проходила на фоне заявлений военных об арестах оппонентов и преследовании людей, которые приютили протестующих.
Одним из тех, от кого отреклись родители, стал 26-летний Лин Лин Бо Бо, бывший продавец автомобилей, присоединившийся к повстанцам. В настоящее время он находится в тайском пограничном городке.
Об этом сообщает Reuters.
Чуть более года назад сотни тысяч людей в Мьянме, среди которых было немало молодых людей, вышли на улицы, чтобы протестовать против переворота военных. Те отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи, арестовали ее и президента Вин Мьина и объявили чрезвычайное положение.
После насильственного разгона демонстраций армией некоторые протестующие бежали за границу или присоединились к Силам народной обороны – вооруженным группам в отдаленных частях страны, связанным со свергнутым гражданским правительством.
Сообщения об отказе родителей от детей, несогласных с властями военных, начали массово появляться в местной печати в ноябре прошлого года. В настоящее время журналисты насчитали не менее 570 таких объявлений. Их публикация проходила на фоне заявлений военных об арестах оппонентов и преследовании людей, которые приютили протестующих.
Одним из тех, от кого отреклись родители, стал 26-летний Лин Лин Бо Бо, бывший продавец автомобилей, присоединившийся к повстанцам. В настоящее время он находится в тайском пограничном городке.
Молодой человек рассказал, что к его родителям накануне публикации приходили военные. Сами они отказались от комментариев журналистам.
Отказались комментировать ситуацию и военные, однако еще в ноябре их спикер Зау Мин Тун сказал, что людей, совершавших подобные заявления в газетах, все еще могут обвинить в ряде преступлений, если окажется, что они поддерживают оппозицию.
Практика публичного отказа от членов семьи имеет давнюю историю в культуре Мьянмы и широко применялась, например, во время беспорядков в 2007 и конце 1980-х годов. Однако, как отмечают правозащитники, ее применяют активнее, чем в прошлом.
Отказались комментировать ситуацию и военные, однако еще в ноябре их спикер Зау Мин Тун сказал, что людей, совершавших подобные заявления в газетах, все еще могут обвинить в ряде преступлений, если окажется, что они поддерживают оппозицию.
Практика публичного отказа от членов семьи имеет давнюю историю в культуре Мьянмы и широко применялась, например, во время беспорядков в 2007 и конце 1980-х годов. Однако, как отмечают правозащитники, ее применяют активнее, чем в прошлом.
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