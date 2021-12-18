Военная хунта в Мьянме блокирует гумпомощь для миллионов жителей страны

17:22 13 Декабрь Киев, Украина

Хунта в Мьянме препятствует поступлению гуманитарной помощи для миллионов нуждающихся в ней людей. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном в понедельник, 13 декабря.



По сообщению правозащитников, военные, захватившие власть в Мьянме, ввели ограничения на передвижение работников зарубежных гуманитарных миссий, заблокировали проезд колонн автомобилей с гуманитарной помощью. Кроме того, имеют место факты нападений боевиков на работников гуманитарных миссий, а также закрытие доступа к телекоммуникационным услугам для граждан, говорится в отчете.

"Генералы категорически отказывают в оказании помощи и спасении жизней пострадавших из-за конфликта, будто используют отказ как форму наказания для людей", - прокомментировала ситуацию в Мьянме представительница HRW Шейна Баухнер.

Как сообщалось, хунта в Мьянме устроила переворот и захватила власть в стране 1 февраля 2021 года. С этого времени в этой азиатской стране царят хаос и насилие. Новая самопровозглашенная власть жестко подавляет всевозможные публичные выступления против себя. По материалам правозащитной организации "Ассоциация помощи политзаключенным", занимающейся фиксацией убийств и других нарушений прав человека, после прихода к власти хунты было убито по меньшей мере 1,3 тысячи человек, более 10 тысяч человек были арестованы.



По информации HRW, в результате переворота более 284 тысяч человек в Мьянме были вынуждены покинуть свои дома. Около 22 тысяч из них бежали в Индию и Таиланд.



По оценкам ООН, количество людей, нуждающихся в помощи в Мьянме, стремительно растет. К 2022 году она увеличится с 1 миллиона, которая была до переворота, до 14,4 миллиона.