Во время матча по шашкам в Варшаве убрали российский флаг

11:19 28 Апрель Киев, Украина

В Варшаве на женском чемпионате по шашкам прямо во время партии убрали со стола флаг РФ и табличку с изображением российского триколора.

Сообщается, что решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) спортсменам из РФ два года запрещено выступать под флагом страны из-за нарушений антидопингового законодательства.

Организатор матча Яцек Павлицки, получив соответствующую информацию, во время игры между Натальей Садовской (Польша) и Тамарой Тансыккужиной (РФ) убрал со стола флаг РФ и табличку с изображением российского флага.

Сообщается, что в РФ высказали возмущение происшедшим, и заявили, что ожидают реакции руководства ФШР "на этот неприкрытый акт агрессии по отношению к спортсменке и стране".