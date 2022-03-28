Во многих уголках Европы прошли акции в поддержку Украины

Вчера более 100 000 человек собрались в центре Вены на благотворительном концерте в поддержку Украины и ее борьбе с российской агрессией! Так же тысячи людей вышли в Праге, Варшаве, Дублине, Мюнхене, Братиславе, Вильнусе, Амстердаме, Чикаго, Нью-Йорке и в десятках других городов.
Перед входом в берлинский Немецкий театр на асфальте большими буквами написали «ДЕТИ» — именно такая надпись была у Драматического театра в Мариуполе, на которую российские военные сбросили бомбу 16 марта. В польском городе Щецин напротив театра современного искусства, а до этого у Национального театра в Праге, также на асфальте сделали подобную большую надпись.
Пражские активисты в эти выходные отправились в российское посольство и облили его ступеньки «кровью», что символизирует кровь невинных украинцев. По их словам, правоохранительные органы не только не препятствовали проведению акции, но и предложили прийти в следующий раз в рабочее время.
Американская певица Кэти Перри поддержала Украину со сцены на 5 концертах в Лас-Вегасе: со сцены призвала зрителей «пошуметь» за нашу страну и послала дорогу в направление российского корабля.
Актриса Эмма Томпсон вышла в Лондоне на акцию в поддержку Украины и прочла стихотворение Тараса Шевченко на английском: «Солнце заходит, горы чернеют...».
Немецкая служба доставки DHL выделила украинским военным 6 автомобилей. Защитники просто позвонили по телефону и попросили транспорт.
На церемонии вручения «Оскара» была объявлена минута молчания в знак поддержки украинского народа. В свою очередь многие знаменитости надели значки или ленты на красную дорожку в знак поддержки Украины. Среди них Бенедикт Камбербетч, Джейсон Момоа, Фрэнсис Кополла, Дайан Уоррен, Джо Уокер и другие.
Пражские активисты в эти выходные отправились в российское посольство и облили его ступеньки «кровью», что символизирует кровь невинных украинцев. По их словам, правоохранительные органы не только не препятствовали проведению акции, но и предложили прийти в следующий раз в рабочее время.
Американская певица Кэти Перри поддержала Украину со сцены на 5 концертах в Лас-Вегасе: со сцены призвала зрителей «пошуметь» за нашу страну и послала дорогу в направление российского корабля.
Актриса Эмма Томпсон вышла в Лондоне на акцию в поддержку Украины и прочла стихотворение Тараса Шевченко на английском: «Солнце заходит, горы чернеют...».
Немецкая служба доставки DHL выделила украинским военным 6 автомобилей. Защитники просто позвонили по телефону и попросили транспорт.
На церемонии вручения «Оскара» была объявлена минута молчания в знак поддержки украинского народа. В свою очередь многие знаменитости надели значки или ленты на красную дорожку в знак поддержки Украины. Среди них Бенедикт Камбербетч, Джейсон Момоа, Фрэнсис Кополла, Дайан Уоррен, Джо Уокер и другие.
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