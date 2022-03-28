Во многих уголках Европы прошли акции в поддержку Украины

12:53 28 марта Киев, Украина

Вчера более 100 000 человек собрались в центре Вены на благотворительном концерте в поддержку Украины и ее борьбе с российской агрессией! Так же тысячи людей вышли в Праге, Варшаве, Дублине, Мюнхене, Братиславе, Вильнусе, Амстердаме, Чикаго, Нью-Йорке и в десятках других городов.