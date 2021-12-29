Во Франции запустили цифровые COVID-паспорта

20:58 20 Апрель Киев, Украина

Франция стала первой страной-членом Евросоюза, которая начала тестирование цифрового COVID-паспорта . Теперь данные о вакцинации и тестировании французов отображаются в мобильном приложении TousAntiCovid.

Об этом сообщает The Guardian во вторник, 20 апреля.



Ожидается, что общеевропейская схема сертификации уже к лету позволит жителям ЕС свободно путешествовать по странам континента.



Во Франции мобильное приложение TousAntiCovid раньше использовалось для отслеживания контактов заразившихся, но теперь в нем содержатся результаты теста на коронавирус или данные о вакцинации.



Уже с этой недели и до 29 апреля его можно применять на авиарейсах при перелете из континентальной Франции на Корсику и в другие заморские департаменты.



Программа генерирует QR-код, в котором содержится различная информация, в том числе имя путешественника, дата вакцинации и тип вакцины, которую ему ввели, данные врача или лаборатории, которые можно проверить по национальной базе данных. В будущем приложение можно будет использовать для посещения общественных мероприятий - концертов, фестивалей и ярмарок.



В свою очередь министр по вопросам цифровизации Седрик О заверил, что французские испытания станут частью "усиленной, консолидированной и стандартизированной" общеевропейской системы. Теперь с несколькими странами и авиакомпаниями ведутся переговоры о скорейшем признании TousAntiCovid.