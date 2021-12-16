Во Франции запретили работу «представительства «ДНР»

20:48 23 Март Киев, Украина

Во Франции прекратили деятельность представительства так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР"), сообщили представители украинского посольства во Франции.

Известно, что неофициальный центр, якобы представляющий позицию самопровозглашенной "ДНР", функционировал во французском Марселе с 2017 года. Его руководителем был один из ультраправых местных политиков Юбер Файяр. Все это время украинское правительство пыталось добиться хотя бы ограничения, а в идеале — закрытия подобного "представительства". Лишь в 2021 году французские власти решили, что подобный "орган" не имеет права на существование в пределах их государства.



Стоит отметить, что создание "представительства" базировалось на одном из старых законов Франции 1991 года. Официальный статус "центра" звучал как "общественное объединение". Его создание не требовало предварительных согласований и выдачи разрешительных документов. Тем не менее, справедливости удалось добиться через апелляционный суд. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, судьи "прикрыли лавочку" центра так называемой "ДНР". Это означает пусть и небольшую, но очередную последовательную победу Украины на международной арене в борьбе за суверенитет и целостность.



За справедливый вердикт поблагодарил апелляционный суд и главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба. Стоит отметить, что на официальной страничке в Facebook представители запрещенного центра уже высказали свое недовольство. Решение суда организаторы поддержки "ДНР" считают серьезным нарушением свободы ассоциации и обещают продолжить борьбу.