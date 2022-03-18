Во Франции задержали педофила. Его обвиняют в 160 изнасилованиях

20:05 23 октября Киев, Украина

Во Франции задержан педофил , которому предъявлены обвинения в 160 изнасилованиях несовершеннолетних. Им оказался 52-летний итальянец.



Французская Национальная бригада поиска беглецов заявила, что подозреваемого задержали в минувшую пятницу в коммуне Румерсхайм-ЛЕ-О, недалеко от города Мюлуз.



Его разыскивали в связи с обвинениями в сексуальном насилии, преимущественно в отношении детей, которые он совершал на протяжении 2000-2014 годов.



Французские правоохранители сообщили, что среди правонарушений, в которых его подозревают, было и изнасилование его собственной дочери, которое продолжалось в течении нескольких лет.



Сейчас насильник задержан и содержится в городе Кольмар на время процедуры экстрадиции.