Во Франции задержали педофила. Его обвиняют в 160 изнасилованиях

Во Франции задержан педофил, которому предъявлены обвинения в 160 изнасилованиях несовершеннолетних. Им оказался 52-летний итальянец.
Французская Национальная бригада поиска беглецов заявила, что подозреваемого задержали в минувшую пятницу в коммуне Румерсхайм-ЛЕ-О, недалеко от города Мюлуз.
Его разыскивали в связи с обвинениями в сексуальном насилии, преимущественно в отношении детей, которые он совершал на протяжении 2000-2014 годов.
Французские правоохранители сообщили, что среди правонарушений, в которых его подозревают, было и изнасилование его собственной дочери, которое продолжалось в течении нескольких лет.
Сейчас насильник задержан и содержится в городе Кольмар на время процедуры экстрадиции.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии