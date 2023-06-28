09:54 28 июня Киев, Украина

Столетний замок во Франции, ранее принадлежавший российскому олигарху Борису Березовскому, будет выставлен на рынок после нескольких лет судебных споров. Он может принести более 100 млн долларов.

Об этом сообщает издание Bloomberg.



Замок Chateau de la Garoupe на Cap d'Antibes продается французским агентством по конфискованным товарам, известным как Agrasc. Выставка "лота" запланирована на середину осени 2023 года.



Имение, расположенное в одной из самых эксклюзивных игровых площадок страны для богатых и знаменитых. Он принадлежал российскому миллиардеру Борису Березовскому, горячему критику президента россии владимира путина. Он скончался в Великобритании 10 лет назад.



Главный особняк имеет площадь около 1300 кв. м с комнатами для рисования, музыкальной и бильярдной, зимним садом и шестью номерами для гостей. Ландшафтная территория простирается на 10 гектаров и включает 5 пристроек или жилых помещений.



Особняк конфисковала французская власть в 2015 году в рамках отдельного иска об отмывании денег. Сейчас российская собственность на роскошные активы находится под пристальным вниманием по всему миру после решения властей рф вторгнуться в Украину.



Имение построено в 1907 году британским переговорщиком Чарльзом Маклареном, который имел титул барона Аберконвея. Впоследствии его выкупил российский миллиардер.



В 2011 году во время французского судебного разбирательства это имущество было оценено в 93,6 миллиона евро. В понедельник газета Nice-Matin опубликовала отметку почти в 120 миллионов евро.