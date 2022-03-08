Во Франции возобновляют режим чрезвычайного положения

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом во Франции неуклонно растет. В связи с этим, с субботы, 17 октября правительство страны возобновляет действие режима чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения является основанием для наложения ограничений, к которым может принадлежать и комендантский час. Такой режим действовал во Франции с конца марта до середины июля. Тогда в стране действовали ограничения на прогулки, соблюдение которых проверялось, в частности, полицией.
Во Франции с ее почти 67 миллионами населения в течение прошлых выходных в сутки было зарегистрировано почти 27 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Противоэпидемические ограничения уже введены в Париже, Лилле и Лионе, где закрыто бары, бассейны и спортзалы.
С начала пандемии во Франции от COVID-19 умерли почти 33 тысяч человек.
Чрезвычайное положение в сфере здравоохранения является основанием для наложения ограничений, к которым может принадлежать и комендантский час. Такой режим действовал во Франции с конца марта до середины июля. Тогда в стране действовали ограничения на прогулки, соблюдение которых проверялось, в частности, полицией.
Во Франции с ее почти 67 миллионами населения в течение прошлых выходных в сутки было зарегистрировано почти 27 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Противоэпидемические ограничения уже введены в Париже, Лилле и Лионе, где закрыто бары, бассейны и спортзалы.
С начала пандемии во Франции от COVID-19 умерли почти 33 тысяч человек.
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