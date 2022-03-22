Во Франции увеличат присутствие военных в городах

21:19 29 октября Киев, Украина





В связи с чередой терактов , глава Франции Эммануэль Макрон принял решение усилить меры безопасности по всей стране.

Будет введен особый режим Vigipirate, который предполагает увеличение числа полицейских и военных патрулей на улицах, вокзалах и в общественных местах по всей стране, также безопасность усилят в школах.

Макрон заявил, что в городах будут размещены до семи тысяч солдат.

Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс объявил, что во Франции после убийства трех человек в Ницце ввели план по противодействию терроризму на уровне «экстренная атака». Он пообещал, что ответ властей будет «твердым, беспощадным и немедленным».





