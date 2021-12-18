Во Франции стартовали военно-морские учения POLARIS 21

12:08 18 Ноябрь Киев, Украина

Более 50% военно-морских сил Франции примут участие в крупнейших военных учениях POLARIS. Военные эксперты назвали данные учения самыми масштабными в истории современной Франции.



Военные учения стартуют уже сегодня и продлятся 16 дней – до 3 декабря. В них примут участие около 6 тыс военнослужащих армии, флота и ВВС страны. В стороне не останутся и моряки – к учениям привлечена почти половина судов флота, а также некоторые военно-морские силы союзников.



«Главной задачей POLARIS 21 является укрепление эффективного взаимодействия между странами-партнерами французских вооруженных сил на высшем уровне»,- отметил адмирал Пьер Вандире.



Как утверждают в ВМС Франции, развернутые ресурсы и реалистичный сценарий учений позволят французским солдатам внедрять и использовать инновации как в техническом, так и в тактическом плане, что даст возможность усовершенствовать и протестировать методы ведения войны завтрашнего дня.