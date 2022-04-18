Во Франции сатанист обезглавил ребенка

18:11 19 июля Киев, Украина





На юго-востоке Франции, в одном из домов коммуны Тараскон был обнаружен мешок с останками обезглавленного ребенка. Чудовищное убийство совершил местный житель.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Правоохранители вышли на след предполагаемого убийцы в ходе розыска 13-летнего ребенка, сбежавшего из дома в Марселе. Благодаря сообщениям соседей, останки пропавшего в Марселе мальчика обнаружили в мешке в одном из домов Тараскона. Позднее в стоявшем в ванной комнате ведре была обнаружена голова ребенка.



Полиция вычислила преступника через несколько часов после того, как обнаружила изуродованное тело. Подозреваемый был застрелен, пытаясь сбежать.

Как выяснилось, убийство совершил 32-летний местный житель, имеющий психическое расстройство. По словам полицейских, он пытался съесть части тела убитого ребенка, а в квартире злоумышленника были найдены предметы, по которым можно сделать вывод, что мужчина был сатанистом.