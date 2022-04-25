Во Франции протестуют против итогов выборов

07:45 25 апреля Киев, Украина

Во французских городах вечером в воскресенье, 24 апреля, начались акции протеста против результатов президентских выборов, на которых победу одержал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, сотни протестующих вышли на улицы в таких городах, как Париж, Ренн, Лион, Тулуза и Нант. Они выкрикивают лозунги и против Макрона, и против его соперницы во втором туре, кандидата от партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

При этом во французской столице демонстрации переросли в массовые беспорядки, в связи с чем правоохранители применили слезоточивый газ. Некоторые активисты вступили с полицией в стычки.

Во Франции после второго тура президентских выборов было обработано 100% голосов избирателей и стало известно, что Эммануэль Макрон во второй раз избран президентом Франции.

За действующего лидера страны проголосовали 58,54% избирателей, а за Марин Ле Пен - 41,46%, сообщили в Министерстве внутренних дел Франции.

Противостояние в украинском государстве напоминает, что "Франция должна повысить голос", сказал Макрон в Париже, обращаясь к сторонникам возле Эйфелевой башни.

Джо Байден также поздравил Макрона с победой на выборах, упомянув необходимость поддержки Украины.
"Я рассчитываю на наше дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменению климата", - написал президент США