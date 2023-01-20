Во Франции прошли протесты из-за повышения пенсионного возраста

Во Франции прошли акции протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным МВД Франции, на улицы страны вышли 1,12 миллиона человек, в том числе 80 000 в Париже. В акциях принимали участие работники образовательной, транспортной и энергетической сфер, студенты университетов и учащиеся старших классов.
Акции протеста организовали восемь ведущих профсоюзов страны, утверждающих, что реформа пенсионного обеспечения чревата полученными правами, и предлагают ввести налог на богатых или увеличить взносы работодателей в фонд заработной платы. Министерство национального образования заявило, что бастовало от 34 до 42% учителей.
По данным железнодорожного управления SNCF, большинство поездов по Франции были отменены, в том числе некоторые международные рейсы. Также отменены около 20% рейсов из парижского аэропорта Орли.
По данным МВД Франции, на улицы страны вышли 1,12 миллиона человек, в том числе 80 000 в Париже. В акциях принимали участие работники образовательной, транспортной и энергетической сфер, студенты университетов и учащиеся старших классов.
Акции протеста организовали восемь ведущих профсоюзов страны, утверждающих, что реформа пенсионного обеспечения чревата полученными правами, и предлагают ввести налог на богатых или увеличить взносы работодателей в фонд заработной платы. Министерство национального образования заявило, что бастовало от 34 до 42% учителей.
По данным железнодорожного управления SNCF, большинство поездов по Франции были отменены, в том числе некоторые международные рейсы. Также отменены около 20% рейсов из парижского аэропорта Орли.
Что известно о пенсионной реформе
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и увеличение трудового стажа - до 43 лет.
Согласно новым изменениям, для получения пенсии работники должны иметь стаж не менее 43 лет. Пенсионный возраст останется неизменным – 67 лет, для женщин, прервавших свою карьеру ради воспитания детей или тех, кто долго учился и поздно начал работать.
В 2020 году президент Эмманюэль Макрон намеревался провести во Франции радикальную пенсионную реформу с унификацией сложной системы из 42 различных режимов, переходом на систему пенсионных баллов и мерами, которые бы поощряли французов работать минимум до 64 лет и дольше.
Подготовка реформы сопровождалась демонстрациями протеста и забастовками (в том числе рекордной забастовкой транспортников), начавшаяся впоследствии пандемия COVID-19 заставила президента отказаться от планов радикальной перестройки пенсионной системы.
Согласно новым изменениям, для получения пенсии работники должны иметь стаж не менее 43 лет. Пенсионный возраст останется неизменным – 67 лет, для женщин, прервавших свою карьеру ради воспитания детей или тех, кто долго учился и поздно начал работать.
В 2020 году президент Эмманюэль Макрон намеревался провести во Франции радикальную пенсионную реформу с унификацией сложной системы из 42 различных режимов, переходом на систему пенсионных баллов и мерами, которые бы поощряли французов работать минимум до 64 лет и дольше.
Подготовка реформы сопровождалась демонстрациями протеста и забастовками (в том числе рекордной забастовкой транспортников), начавшаяся впоследствии пандемия COVID-19 заставила президента отказаться от планов радикальной перестройки пенсионной системы.
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