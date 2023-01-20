Во Франции прошли протесты из-за повышения пенсионного возраста

08:31 20 января Киев, Украина

Во Франции прошли акции протеста против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Об этом сообщает Associated Press.



По данным МВД Франции, на улицы страны вышли 1,12 миллиона человек, в том числе 80 000 в Париже. В акциях принимали участие работники образовательной, транспортной и энергетической сфер, студенты университетов и учащиеся старших классов.



Акции протеста организовали восемь ведущих профсоюзов страны, утверждающих, что реформа пенсионного обеспечения чревата полученными правами, и предлагают ввести налог на богатых или увеличить взносы работодателей в фонд заработной платы. Министерство национального образования заявило, что бастовало от 34 до 42% учителей.



По данным железнодорожного управления SNCF, большинство поездов по Франции были отменены, в том числе некоторые международные рейсы. Также отменены около 20% рейсов из парижского аэропорта Орли.



Что известно о пенсионной реформе