Во Франции произошел взрыв на военном заводе

18:25 03 августа Киев, Украина

На заводе взрывчатых веществ Manuco, принадлежащему компании Eurenco в коммуне Бержерак на юго-западе Франции, произошел взрыв, несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.



В заявлении префектуры региона Дордонь говорится, что восемь человек получили ранения, в том числе один из них получил травму «опасную для жизни».



После взрыва начался пожар, но власти заявили, что ситуация находится под контролем и что взрыв не имел последствий за пределами периметра объекта.



Завод производит взрывчатые вещества и ракетное топливо. Он также производит взрывчатые вещества для гражданского использования.



Мэр Бержерака Джонатан Приолеад сообщил, что власти пока не знают, что стало причиной взрыва, но он произошел в секции, занимающейся нитроцеллюлозой. На месте происшествия работают экстренные службы.

Местные власти призвали жителей избегать этот сектор и следить за обновлением информации в Twitter мэрии Бержерака.