Во Франции призвали ЕС сказать "нет" российским и китайским COVID-вакцинам

11:57 08 июля Киев, Украина

Во Франции призывают страны Евросоюза отказаться от признания российской и китайской вакцин от коронавируса

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в четверг, выступая в эфире телеканала France 2.

“Необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых мы уверены. В настоящее время их, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре. В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: “Будьте осторожны, скажите „нет“ этим вакцинам”, — заявил Бон.

Отвечая на вопрос относительно полетов российских самолетов во Францию в условиях пандемии, Бон напомнил, что “Франция постоянно обновляет списки стран, отнесенных в зависимости от ситуации к зеленым, оранжевым и красным. “Каждую неделю мы вносим новые страны в красный и другие списки”, — сказал Бон. В то же время он заверил, что Франция “не намерена отменять авиарейсы на ее территорию из других стран при ухудшении там эпидемиологической ситуации”.