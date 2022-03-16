Во Франции отменили комендантский час и ослабили карантинные ограничения

20:29 16 июня Киев, Украина

Правительство Франции приняло решение ослабить карантинные ограничения, в частности отменить обязательное ношение масок на улице, и отменить комендантский час

Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Комендантский час, который должен продолжаться с 23.00 до 30 июня, отменяется в это воскресенье (20 июня - ред.)», — заявил французский премьер.

Кроме этого, правительство решило отменить обязательное ношение масок на открытом пространстве, вне помещений, за исключением некоторых обстоятельств.



По состоянию на 15 июня во Франции зафиксированы 3235 новых случаев инфицирования COVID-19; произошли 76 летальных случаев.



К середине июня в стране первую дозу COVID-вакцины получили более 30,3 млн населения. С 15 июня вакцинация стала доступной для подростков 12-17 лет.



Правительство планирует провакцинировать все взрослое население до конца лета.