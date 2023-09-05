Во Франции хотят запретить мусульманские платья в школах - министр

Франция запретит учащимся школ, посещающих государственные учреждения, носить абаю. Это широкое длинное платье с рукавами, которое носят некоторые мусульманки вместе с хиджабом.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Министр образования Франции Габриэль Атталь объявил об этом поздно в воскресенье в интервью французскому телеканалу TF1.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Министр образования Франции Габриэль Атталь объявил об этом поздно в воскресенье в интервью французскому телеканалу TF1.
В 2004 году французский закон запретил "ношение в школах знаков или одежды, с помощью которых учащиеся якобы демонстрируют религиозную принадлежность". Это касалось больших крестов, еврейских коп и исламских платков.
В то же время абая была разрешена до ноября прошлого года. В прошлом году Министерство образования Франции издало приказ, добавив абаю к предметам одежды, которые могут быть запрещены, если их одевают таким образом, чтобы открыто демонстрировать религиозную принадлежность. Приказ также выделил банданы и длинные юбки.
Лидер профсоюза директоров школ Бруно Бобкевич приветствовал такое заявление.
В то же время, член левой оппозиционной партии France Unbowed Клементин Отен осудил это как "контроль над одеждой", заявив, что это "неконституционно" и противоречит основополагающим принципам светских ценностей Франции. Отэн обвинил французское правительство в "навязчивом неприятии" около 5 миллионов мусульманского населения страны.
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