Во Франции хотят запретить мусульманские платья в школах - министр

13:42 28 августа Киев, Украина





Об этом пишет Reuters.



Отмечается, что Министр образования Франции Габриэль Атталь объявил об этом поздно в воскресенье в интервью французскому телеканалу TF1. Франция запретит учащимся школ, посещающих государственные учреждения, носить абаю. Это широкое длинное платье с рукавами, которое носят некоторые мусульманки вместе с хиджабом.Об этом пишет Reuters.Отмечается, что Министр образования Франции Габриэль Атталь объявил об этом поздно в воскресенье в интервью французскому телеканалу TF1.

"Когда вы заходите в класс, вы не должны определять религию учеников, просто глядя на них", - сказал он.

В 2004 году французский закон запретил "ношение в школах знаков или одежды, с помощью которых учащиеся якобы демонстрируют религиозную принадлежность". Это касалось больших крестов, еврейских коп и исламских платков.



В то же время абая была разрешена до ноября прошлого года. В прошлом году Министерство образования Франции издало приказ, добавив абаю к предметам одежды, которые могут быть запрещены, если их одевают таким образом, чтобы открыто демонстрировать религиозную принадлежность. Приказ также выделил банданы и длинные юбки.



Лидер профсоюза директоров школ Бруно Бобкевич приветствовал такое заявление.

"Инструкции были непонятны, теперь они есть, и мы это приветствуем", - сказал Бобкевич.

В то же время, член левой оппозиционной партии France Unbowed Клементин Отен осудил это как "контроль над одеждой", заявив, что это "неконституционно" и противоречит основополагающим принципам светских ценностей Франции. Отэн обвинил французское правительство в "навязчивом неприятии" около 5 миллионов мусульманского населения страны.