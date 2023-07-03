Во Франции были вынесены первые приговоры участникам массовых беспорядков

Во Франции были вынесены первые приговоры участникам серии массовых беспорядков, которые охватили страну после трагического случая, когда полицейский застрелил 17-летнего водителя.
Информацию об этом сообщает France Bleu.
Суд в городе Гренобль вынес приговоры первым трём участникам беспорядков, которые варьируются от 3 до 6 месяцев лишения свободы.
Еще 12 человек были приговорены к срокам до 4 месяцев домашнего ареста.
Всего перед судом предстали 30 человек. Почти все из них были задержаны за акты мародерства, совершённые в ночь с пятницы на субботу.
Им предъявляются обвинения в кражах одежды, обуви, парфюмерии и электроники.
Полиция Франции задержала не менее 719 человек в течение пятой ночи беспорядков, которые простирались по всей стране после похорон 17-летнего Наэля.
Информацию об этом сообщает France Bleu.
Суд в городе Гренобль вынес приговоры первым трём участникам беспорядков, которые варьируются от 3 до 6 месяцев лишения свободы.
Еще 12 человек были приговорены к срокам до 4 месяцев домашнего ареста.
Всего перед судом предстали 30 человек. Почти все из них были задержаны за акты мародерства, совершённые в ночь с пятницы на субботу.
Им предъявляются обвинения в кражах одежды, обуви, парфюмерии и электроники.
Полиция Франции задержала не менее 719 человек в течение пятой ночи беспорядков, которые простирались по всей стране после похорон 17-летнего Наэля.
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