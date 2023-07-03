Во Франции были вынесены первые приговоры участникам массовых беспорядков

11:13 03 июля Киев, Украина

Во Франции были вынесены первые приговоры участникам серии массовых беспорядков, которые охватили страну после трагического случая, когда полицейский застрелил 17-летнего водителя.



Информацию об этом сообщает France Bleu.



Суд в городе Гренобль вынес приговоры первым трём участникам беспорядков, которые варьируются от 3 до 6 месяцев лишения свободы.



Еще 12 человек были приговорены к срокам до 4 месяцев домашнего ареста.



Всего перед судом предстали 30 человек. Почти все из них были задержаны за акты мародерства, совершённые в ночь с пятницы на субботу.



Им предъявляются обвинения в кражах одежды, обуви, парфюмерии и электроники.



Полиция Франции задержала не менее 719 человек в течение пятой ночи беспорядков, которые простирались по всей стране после похорон 17-летнего Наэля.